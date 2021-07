Tragedia a Panarea: giovane di 15 anni muore annegato, si è tuffato in mare e ha avuto un malore

MeteoWeb

Tragedia alla Isole Eolie. Un giovane milanese di 15 anni è morto in mare a Panarea questo pomeriggio. I genitori, che possiedono una villa sull’isola e sono originari di Milano ma vivono in Svizzera, avevano noleggiato una barca. Nei pressi dell’isolotto di Lisca Bianca il ragazzino si è tuffato con maschera e pinne. Dopo un po’ non vedendolo più i genitori hanno dato l’allarme. Nel tratto di mare sono arrivati i sub del Diving locale che si sono immersi. Hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare e hanno trovato il corpo privo di vita.

Probabilmente la vittima ha avuto un malore in acqua. Il corpo del ragazzino è stato trasferito sulla motovedetta della guardia costiera. La morte del ragazzo ha sconvolta gli abitanti e i vacanzieri presenti sull’isola, anche perché la famiglia è molto nota, dato che trascorre le vacanze a Panarea da molti anni. La guardia costiera ha inviato un fascicolo alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria.