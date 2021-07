Tragedia in mare in Sardegna: sub muore durante immersione nel Cagliaritano

MeteoWeb

Tragedia al largo di Torre delle Stelle, località turistica del Cagliaritano: un sub, un 55enne di Treviso, è deceduto dopo avere accusato un malore durante un’immersione effettuata con altre 8 persone.

I soccorsi sono scattati immediatamente ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la guardia costiera e i carabinieri.