Trentino: il maltempo sorprende 4 scalatori, salvati dopo notte in parete

Per tutta la notte, 4 scalatori, di età compresa tra i 27 e i 29 anni, sono rimasti incrodati su una piccola cengia a 2.400 metri in Trentino: sono stati sorpresi dal maltempo, sbagliando la via di discesa dal Dente di Cece, parete del gruppo trentino del Lagorai.

Il gruppo è riuscito chiedere aiuto, ma l’elicottero del soccorso alpino non ha potuto decollare per la nebbia e le fortissime raffiche di vento. Gli scalatori sono rimasti in contatto telefonico tutta la notte con la centrale del soccorso che, intanto, ha fatto partire le squadre a piedi. I giovani sono stati raggiunti questa mattina e sono stati trovati in buone condizioni di salute.