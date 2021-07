Spazio: Hubble trova le prime evidenze di vapore acqueo su Ganimede, luna di Giove

MeteoWeb

Ganimede, luna di Giove, e’ la luna piu’ grande – e il nono oggetto piu’ grande – nel sistema solare. Puo’ contenere piu’ acqua di tutti gli oceani della Terra, ma le temperature sono cosi’ fredde che l’acqua sulla superficie si congela e l’oceano si trova a circa 160 chilometri sotto la crosta. Tuttavia, dove c’e’ acqua potrebbe esserci la vita come la conosciamo. Ora, per la prima volta, sono state trovate prove di un’atmosfera d’acqua sublimata sulla luna ghiacciata Ganimede.

Gli astronomi hanno utilizzato i set di dati d’archivio del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA per rivelare la prima prova del vapore acqueo nell’atmosfera di Ganimede. Nel 1998, lo Space Telescope Imaging Spectrograph (Stis) di Hubble ha scattato le prime immagini ultraviolette (Uv) di Ganimede, che hanno rivelato uno schema particolare nelle emissioni osservate dall’atmosfera lunare. La luna mostra bande aurorali che sono in qualche modo simili agli ovali aurorali osservati sulla Terra e su altri pianeti con campi magnetici. Queste immagini sono quindi una prova che Ganimede ha un campo magnetico permanente. Le somiglianze tra le due osservazioni nell’ultravioletto sono state spiegate dalla presenza di ossigeno molecolare, O2. Le differenze erano spiegate all’epoca dalla presenza di ossigeno atomico, O, che produce un segnale che colpisce un colore Uv piu’ dell’altro.

Come parte di un ampio programma di osservazione per supportare la missione Juno della NASA nel 2018, Lorenz Roth, del Kth Royal Institute of Technology di Stoccolma, Svezia, ha guidato un team che si e’ proposto di catturare gli spettri Uv di Ganimede con lo spettrografo Cosmic Origins (Cos) di Hubble strumento per misurare la quantita’ di ossigeno atomico. Hanno effettuato un’analisi combinata di nuovi spettri presi nel 2018 con il COS e le immagini d’archivio dallo strumento Stis del 1998 e del 2010. Con loro sorpresa, e in contrasto con le interpretazioni originali dei dati del 1998, hanno scoperto che non c’era quasi ossigeno atomico nell’atmosfera di Ganimede. Cio’ significa che deve esserci un’altra spiegazione per le apparenti differenze tra le immagini dell’aurora Uv.

La spiegazione e’ stata poi scoperta da Roth e dal suo team nella relativa distribuzione delle aurore nelle due immagini. La temperatura della superficie di Ganimede varia fortemente durante il giorno, e intorno a mezzogiorno vicino all’equatore puo’ diventare sufficientemente calda che la superficie ghiacciata rilasci alcune piccole quantita’ di molecole d’acqua. In effetti, le differenze percepite tra le immagini Uv sono direttamente correlate al punto in cui ci si aspetterebbe l’acqua nell’atmosfera lunare. “Inizialmente era stato osservato solo l’O2“, ha spiegato Roth. “Questo viene prodotto quando le particelle cariche erodono la superficie del ghiaccio. Il vapore acqueo che abbiamo ora misurato proviene dalla sublimazione del ghiaccio causata dalla fuga termica del vapore di H2O dalle regioni ghiacciate calde”.

Questa scoperta aggiunge anticipazione alla prossima missione Jupiter Icy moons Explorer (Juice) dell’ESA, la prima missione di grande classe nel programma Cosmic Vision 2015-2025 dell’Esa. Previsto per il lancio nel 2022 e l’arrivo su Giove nel 2029, impieghera’ almeno tre anni a fare osservazioni dettagliate di Giove e di tre delle sue lune piu’ grandi, con particolare enfasi su Ganimede come corpo planetario e potenziale mondo abitabile. Ganimede e’ stato identificato per un’indagine dettagliata perche’ fornisce un laboratorio naturale per l’analisi della natura, dell’evoluzione e della potenziale abitabilita’ dei mondi ghiacciati in generale e del ruolo che svolge all’interno del sistema dei satelliti galileiani e delle sue interazioni magnetiche e plasma uniche con Giove e suo ambiente (noto come sistema gioviano). “I nostri risultati possono fornire ai team dello strumento Juice informazioni preziose che possono essere utilizzate per perfezionare i loro piani di osservazione per ottimizzare l’uso del veicolo spaziale“, ha aggiunto Roth.