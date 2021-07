Turchia, gli incendi devastano il Sud del Paese: 3 morti e 58 ricoverati in ospedale [FOTO]

MeteoWeb

Due diversi incendi boschivi divampano nel Sud della Turchia, alimentati da forti raffiche di vento: al momento i media locali riportano 3 morti e decine di persone ricoverate in ospedale.

Un rogo, scoppiato ieri vicino alla località turistica costiera di Manavgat, nella provincia di Antalya, sarebbe ormai sotto controllo, secondo il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste Bekir Pakdemirli, ma un altro incendio, divampato oggi, sta avanzando nel distretto di Akseki.

La presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze del governo turco, Afad, ha affermato che, oltre ai 3 morti, almeno 112 persone sono state colpite dagli incendi, di cui 58 ricoverate in ospedale, principalmente per inalazione di fumo.