Nuova pietra miliare del turismo spaziale, oggi è il giorno di Blue Origin: tutto pronto per il lancio di New Shepard [LIVE]

Gli astronauti hanno completato l’addestramento poche ore fa, e sono pronti a partire: Blue Origin ha autorizzato il lancio del suo razzo e della capsula New Shepard, il primo volo spaziale con equipaggio dell’azienda, e il volo trasporterà anche il suo fondatore miliardario: Jeff Bezos.

La missione, che Blue Origin ha soprannominato First Human Flight, è il 16° volo di New Shepard, ma il primo con astronauti a bordo. Bezos e altre 3 persone partiranno dal Launch Site One della compagnia vicino a Van Horn, in Texas, alle 15 ora italiana di oggi, in una missione fondamentale per la compagnia di turismo spaziale.

Di seguito il live streaming per seguire in diretta l’evento, a partire dalle 13:30.

Bezos sarà il secondo miliardario a raggiungere lo Spazio suborbitale in meno di due settimane. L’11 luglio, il fondatore del Virgin Group, Richard Branson, ha raggiunto l’ultima frontiera con il primo volo con equipaggio completo dell’aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic.

Virgin Galactic e Blue Origin sono i due attori principali nel business del turismo spaziale suborbitale, che ora sta letteralmente decollando. VSS Unity potrebbe iniziare le operazioni commerciali complete all’inizio del prossimo anno, se qualche altro volo di prova questo autunno andrà secondo i piani. Blue Origin sta già lanciando un cliente sul volo di oggi e prevede di lanciare passeggeri paganti già tra settembre e ottobre, hanno spiegato i rappresentanti dell’azienda.

Il lancio di New Shepard è previsto alle 15, ma potrebbe variare a seconda del meteo o di questioni tecniche.

Un tipico volo dura 11 minuti.

La missione Blue Origin partirà dal Launch Site One, un’area remota nel deserto del Texas occidentale a circa 25 miglia dalla città di Van Horn.

New Shepard vola ben al di sopra della linea di Kármán (100 km) che le autorità internazionali riconoscono come il confine dello Spazio. Il razzo in seguito tornerà autonomamente al suo sito di lancio e atterrerà, e la capsula dell’equipaggio discenderà invece per mezzo di un paracadute.

Il sistema New Shepard prende il nome dall’astronauta Mercury Alan Shepard, che fu il primo americano ad andare nello Spazio nel 1962.

Il razzo ha eseguito 15 test senza equipaggio prima del volo odierno, più recentemente il 14 aprile quando è stato lanciato durante un volo di prova. È alto circa 18 metri ed è progettato per portare ai passeggeri nello Spazio suborbitale per una fase “senza peso” di circa 3 minuti.

Il primo volo con equipaggio di New Shepard trasporterà quattro passeggeri, ma nessun pilota poiché la capsula spaziale è un sistema automatizzato. L’equipaggio comprenderà: