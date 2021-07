Un allenamento di 5 minuti al giorno per abbassare la pressione sanguigna

Allenarsi per soli cinque minuti al giorno tramite una pratica descritta come “allenamento della forza per i muscoli respiratori” abbassa la pressione sanguigna e migliora alcune misure di salute vascolare così come, o anche più, esercizio aerobico o farmaci, mostra una nuova ricerca di CU Boulder.

Lo studio, pubblicato il 29 giugno sul Journal of American Heart Association, fornisce la prova più evidente che la manovra ultra-efficiente nota come allenamento per la forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza (IMST) potrebbe svolgere un ruolo chiave nell’aiutare gli adulti anziani a difendersi dalle malattie cardiovascolari. Solo negli Stati Uniti, il 65% degli adulti di età superiore ai 50 anni ha una pressione sanguigna superiore alla norma, il che li espone a un rischio maggiore di infarto o ictus. Eppure meno del 40% soddisfa le linee guida raccomandate per l’esercizio aerobico.

“Ci sono molte strategie di stile di vita che sappiamo possono aiutare le persone a mantenere la salute cardiovascolare mentre invecchiano. Ma la realtà è che richiedono molto tempo e fatica e possono essere costose e difficili da raggiungere per alcune persone“, ha affermato l’autore principale Daniel Craighead, un assistente professore di ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia Integrativa. “IMST può essere fatto in cinque minuti a casa tua mentre guardi la TV“.

Sviluppato negli anni ’80 come un modo per aiutare i pazienti con malattie respiratorie critiche a rafforzare il diaframma e altri muscoli inspiratori (respiratori), l’IMST prevede l’inalazione vigorosa attraverso un dispositivo portatile che fornisce resistenza. Immagina di succhiare forte attraverso un tubo che risucchia.

Inizialmente, quando lo prescrivevano per i disturbi respiratori, i medici raccomandavano un regime di 30 minuti al giorno a bassa resistenza. Ma negli ultimi anni, Craighead e colleghi hanno testato se un protocollo più efficiente in termini di tempo – 30 inalazioni al giorno ad alta resistenza, sei giorni alla settimana – potrebbe anche ottenere miglioramenti cardiovascolari, cognitivi e delle prestazioni sportive.

Per il nuovo studio, hanno reclutato 36 adulti altrimenti sani di età compresa tra 50 e 79 anni con una pressione sanguigna sistolica superiore alla norma (120 millimetri di mercurio o superiore). La metà ha eseguito l’IMST ad alta resistenza per sei settimane e l’altra metà ha seguito un protocollo placebo in cui la resistenza era molto più bassa.

Dopo sei settimane, il gruppo IMST ha visto la pressione sanguigna sistolica (il numero più alto) scendere in media di nove punti, una riduzione che generalmente supera quella ottenuta camminando 30 minuti al giorno cinque giorni alla settimana. Questo declino è anche uguale agli effetti di alcuni regimi farmacologici per abbassare la pressione sanguigna.

Anche sei settimane dopo aver smesso di fare IMST, il gruppo IMST ha mantenuto la maggior parte di quel miglioramento. “Abbiamo scoperto che non solo è più efficiente in termini di tempo rispetto ai tradizionali programmi di esercizi, ma i benefici possono essere più duraturi“, ha detto Craighead. Il gruppo di trattamento ha anche visto un miglioramento del 45% della funzione endoteliale vascolare, o la capacità delle arterie di espandersi dopo la stimolazione, e un aumento significativo dei livelli di ossido nitrico, una molecola chiave per dilatare le arterie e prevenire l’accumulo di placca. I livelli di ossido nitrico diminuiscono naturalmente con l’età.

I marcatori di infiammazione e stress ossidativo, che possono anche aumentare il rischio di infarto, erano significativamente più bassi dopo che le persone hanno fatto l’IMST. E, sorprendentemente, quelli del gruppo IMST hanno completato il 95% delle sessioni.

“Abbiamo identificato una nuova forma di terapia che abbassa la pressione sanguigna senza dare alle persone composti farmacologici e con un’aderenza molto più alta rispetto all’esercizio aerobico“, ha affermato l’autore senior Doug Seals, un illustre professore di fisiologia integrativa. “Questo è degno di nota”. La pratica può essere particolarmente utile per le donne in postmenopausa. In una ricerca precedente, il laboratorio di Seals ha dimostrato che le donne in postmenopausa che non assumono estrogeni supplementari non ottengono lo stesso beneficio dai programmi di esercizi aerobici come gli uomini quando si tratta della funzione endoteliale vascolare. IMST, il nuovo studio ha mostrato, lo ha migliorato tanto in queste donne quanto negli uomini. “Se l’esercizio aerobico non migliorerà questa misura chiave della salute cardiovascolare per le donne in postmenopausa, hanno bisogno di un altro intervento sullo stile di vita che lo farà“, ha detto Craighead. “Questo potrebbe essere”.

I risultati preliminari suggeriscono che la MST ha anche migliorato alcune misure della funzione cerebrale e della forma fisica. E studi precedenti di altri ricercatori hanno dimostrato che può essere utile per migliorare le prestazioni sportive. “Se stai correndo una maratona, i tuoi muscoli respiratori si stancano e iniziano a rubare sangue dai muscoli scheletrici“, ha detto Craighead, che usa l’IMST nel suo allenamento per la maratona. “L’idea è che se accumuli la resistenza di quei muscoli respiratori, ciò non accadrà e le tue gambe non si affaticheranno così tanto“. Seals ha affermato di non sapere esattamente come una manovra per rafforzare i muscoli respiratori finisca per abbassare la pressione sanguigna, ma sospettano che spinga le cellule che rivestono i vasi sanguigni a produrre più ossido nitrico, consentendo loro di rilassarsi.

Il National Institutes of Health ha recentemente assegnato a Seals 4 milioni di dollari per avviare uno studio di follow-up più ampio di circa 100 persone, confrontando un protocollo IMST di 12 settimane testa a testa con un programma di esercizi aerobici.

Nel frattempo, il gruppo di ricerca sta sviluppando un’app per smartphone per consentire alle persone di eseguire il protocollo a casa utilizzando dispositivi già disponibili in commercio. Coloro che considerano IMST dovrebbero consultare prima il proprio medico. Ma finora, l’IMST si è dimostrato notevolmente sicuro, hanno affermato.

“È facile da fare, non ci vuole molto e pensiamo che abbia un grande potenziale per aiutare molte persone“, ha detto Craighead.