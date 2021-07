“Il riscatto di Bergamo”: un anno fa i camion con le bare in via Borgo Palazzo, oggi la festa per l’Italia campione d’Europa

Ieri, domenica 11 luglio, l’Italia ha vinto gli Europei di calcio battendo in finale l’Inghilterra. Nelle città italiane, è esplosa la festa, con cortei, cori, striscioni e gente radunata per festeggiare la vittoria. Una vittoria che sa di riscatto, come sottolineato anche da molti calciatori e persone dello staff della Nazionale, per un Paese che nell’ultimo anno e mezzo è stato particolarmente colpito dalla violenza della pandemia, soprattutto durante la terribile prima ondata.

Una delle immagini simbolo di quel periodo così difficile per il nostro Paese è la serie di mezzi militari in fila per le strade di Bergamo, tra le località che hanno pagato il conto più alto. Il 18 marzo 2020, i mezzi militari sfilavano in via Borgo Palazzo carichi di bare: le vittime del Covid erano così tante che è stato necessario trasportare le salme verso altri inceneritori.

Ma quella stessa strada è esplosa di nuove emozioni nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio. Proprio lì dove erano incolonnati i mezzi militari in un’atmosfera carica di angoscia, nella notte appena trascorsa, hanno sfilato auto di italiani in festa per l’impresa sportiva del Paese. L’atmosfera questa volta era bellissima: di gioia, di festa, di riscatto, appunto, dopo le sofferenze dell’ultimo anno.