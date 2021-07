Un enorme lago in Antartide è sparito in soli 3 giorni, “come le cascate del Niagara, uno spettacolo impressionante”

Un enorme lago coperto di ghiaccio in Antartide è svanito improvvisamente e gli scienziati temono che possa accadere di nuovo.

In questa “sparizione” dell’acqua, che secondo i ricercatori si è verificata durante l’inverno 2019-2020, precisamente sulla banchisa di Amery nell’Antartide orientale, si stima che siano finiti nell’oceano da 600 milioni a 750 milioni di metri cubi di acqua, circa il doppio del volume della Baia di San Diego.

Gli scienziati che hanno utilizzato le osservazioni satellitari per catturare la “sparizione” hanno spiegato che il lago si è prosciugato in circa 3 giorni dopo che la piattaforma di ghiaccio sottostante ha ceduto.

“Riteniamo che il peso dell’acqua accumulata in questo lago profondo abbia aperto una fessura nella piattaforma di ghiaccio sotto il lago, un processo noto come idrofratturazione, facendo defluire l’acqua nell’oceano sottostante,” ha spiegato Roland Warner, glaciologo della University of Tasmania e autore principale di un nuovo studio che descrive l’evento. L’esperto ha aggiunto che una volta che l’acqua è stata rilasciata, “il flusso nell’oceano sottostante potrebbe essere stato come il flusso sopra le cascate del Niagara, uno spettacolo impressionante“.

L’idrofratturazione (un processo naturale che utilizza gli stessi principi fisici della fratturazione idraulica, o fracking, utilizzato per estrarre petrolio o gas dal substrato roccioso) si verifica quando l’acqua – che è più densa e, quindi, più pesante del ghiaccio – apre gigantesche crepe nelle calotte glaciali – e poi defluisce in mare. Ciò lascia una fessura gigantesca che compromette l’integrità strutturale dello strato di ghiaccio nel suo insieme. Poiché i laghi e i corsi d’acqua di acqua di fusione si stanno moltiplicando sulla superficie dell’Antartide, i ricercatori temono che volumi crescenti di acqua di fusione superficiale possano causare più eventi di idrofratturazione, elevando così il livello del mare al di sopra delle proiezioni attuali.

“Si prevede che lo scioglimento della superficie antartica raddoppierà entro il 2050, suscitando preoccupazione sulla stabilità di altre piattaforme di ghiaccio,” ha scritto il team nello studio, pubblicato il 23 giugno su Geophysical Research Letters. “Processi come l’idrofratturazione e la flessione rimangono poco studiati e i modelli di lastre di ghiaccio non includono ancora un trattamento realistico di questi processi“.

Warner e colleghi hanno effettuato misurazioni aeree del lago con le osservazioni del satellite ICESat-2 della NASA, che rileva i dati facendo rimbalzare gli impulsi di luce laser su un bersaglio di interesse e misurando il tempo necessario affinché gli impulsi vengano riflessi. Da questo ritardo, gli scienziati sono in grado di calcolare l’elevazione di un bersaglio.

Dopo l’evento, la regione che circonda il lago, libera dal peso dell’acqua, si è alzata di 36 metri dalla sua posizione originale, e si è osservata un’enorme frattura – chiamata dolina di ghiaccio – che ha scavato un’area di circa 11 km quadrati lungo il letto del lago.

Durante l’estate del 2020, il lago si è riempito d’acqua in pochi giorni, con un picco di portata di 35 milioni di piedi cubi (1 milione di metri cubi) al giorno. Secondo i ricercatori, non è chiaro se quest’acqua creerà nuove fratture in cui svanirà o se stia già scomparendo attraverso la vecchia frattura e poi nell’oceano.

“Potrebbe accumulare nuovamente acqua di fusione o defluire nell’oceano più frequentemente,” ha spiegato Warner. “Sembra che la frattura si sia riaperta brevemente durante la stagione estiva dello scioglimento del 2020, quindi è certamente un sistema da tenere d’occhio. Questo evento solleva nuove domande su quanto siano comuni questi laghi profondi ricoperti di ghiaccio sulle piattaforme di ghiaccio e su come si evolvono“.