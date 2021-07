Vaccini, Figliuolo: “Incremento delle prenotazioni fino al 6000%. Vaccinarsi vuol dire vivere”

MeteoWeb

“Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%“. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. “La macchina viaggia al 100%“. “Draghi ieri ha parlato in modo fattuale. Vaccinarsi vuol dire vivere e permettere alle persone di ricevere cure che necessitano“, ha precisato Figliuolo. “Per i giovani è importante vaccinarsi sia per ridurre la circolazione del virus sia per loro: per tornare a scuola in presenza, per il loro benessere e perché tornino a socializzare“, ha concluso il commissario straordinario.