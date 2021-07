Un grosso incendio di sterpaglie è divampato in Via di Salone, alla periferia di Roma, a ridosso del campo nomadi. E’ quanto riferiscono i vigili del fuoco spiegando che sono molte le segnalazioni pervenute dai cittadini per una densa colonna di fumo provocata dal rogo di sterpaglie e cumuli di rifiuti adiacenti al campo. Dopo circa due ore di lavoro si stanno ultimando le operazioni di bonifica.