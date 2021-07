Vasto incendio in Grecia: fiamme a Nord di Atene, evacuazioni e case distrutte

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato in una foresta di conifere in Grecia, a Nord di Atene, generando una densa nube di fumo che ha avvolto molte aree vicino alla capitale.

Le fiamme hanno danneggiato una dozzina di case e distrutto diverse auto: sono state evacuati in particolare i residenti di Stamata, a circa 30 km a Nord da Atene.

Per spegnere l’incendio sono stati impiegati 8 aerei e 12 elicotteri oltre a oltre 300 uomini a terra.