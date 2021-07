Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Vitello Tonnato a marchio Gi-Gastronomia Italiana, per rischio microbiologico. Il lotto di produzione richiamato è il n°03246171, con data di scadenza indicata in 09-07-2021, venduto in vaschette termosaldata da 200 g. Il motivo del richiamo è segnalato in “Possibile presenza di Listeria“. Nelle avvertenze del modulo si legge di non consumare in caso il prodotto sia già stato acquistato.