Spazio: 100 giorni su Marte per il rover cinese Zhurong

MeteoWeb

Da quando e’ atterrato per la prima volta sul suolo marziano il 22 maggio, il rover cinese Zhurong ha trascorso 100 giorni nella sua missione di esplorazione di Marte, secondo quanto reso noto oggi dalla China National Space Administration (CNSA). Fino a oggi, Zhurong ha percorso 1.064 metri sulla superficie di Marte, mentre il modulo orbitante e’ in orbita da 403 giorni. I due componenti sono in buone condizioni e funzionano correttamente, secondo la CNSA.

Le sonde sperimenteranno un’interruzione dovuta al Sole nella seconda meta’ di settembre quando la stella sara’ allineata con la Terra e Marte e le radiazioni solari interferiranno con le comunicazioni tra le sonde e le stazioni a terra. Il modulo orbitante e quello d’esplorazione smetteranno di funzionare finche’ l’interruzione dovuta al sole non sara’ terminata, afferma la CNSA.