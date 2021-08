Emergenza incendi in Turchia, 225 roghi da fine luglio: “stiamo affrontando una catastrofe da libri di storia”

MeteoWeb

La Turchia sta affrontando la peggiore crisi incendiaria degli ultimi dieci anni. Dal 28 luglio, nel Paese si sono registrati 225 incendi boschivi in 47 tra città e province, secondo i dati ufficiali. Sei incendi sono stati domati durante la notte, mentre altrettanti stanno continuando vicino alle città costiere di Mugla e Aydin. Oltre cinquemila i Vigili del Fuoco in azione per combattere le fiamme.

Sei Paesi hanno inviato soccorsi in Turchia, costretta ad affrontare condizioni straordinarie dovute alle alte temperature, al vento e all’umidità. “Stiamo affrontando una catastrofe che ricorderemo nei libri di storia. Ringrazio per gli sforzi eroici e i rischi che hanno corso i nostri team”, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Bekir Pakdemirli.