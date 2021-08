Tornano le fiamme in Sardegna, 23 incendi divampati nell’isola oggi: impegnati mezzi aerei

MeteoWeb

Sono 23 gli incendi scoppiati oggi in Sardegna, di cui 13 hanno richiesto l’intervento, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche dei mezzi aerei del Corpo forestale. In particolare, in agro di Cuglieri localita’ “Monti Entu”, gia’ interessato dagli incendi dei giorni scorsi, lo spegnimento e’ stato coordinato dal personale delle Stazioni di Seneghe e di Cuglieri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu.

Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro, Macomer, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santu Lussurgiu e Cuglieri e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sard. Centrale di Oristano. Gli altri vasti incendi sono divampati a Bonorva, localita’ “C.se Mariani”; a Trinita’ d’Agultu localita’ “Monte S. Barbara”; in agro di Olzai localita’ “M. Argapiai”; nelle campagne di Santu Lussurgiu localita’ “San Leonardo”; a Collinas localita’ “S.M. Angiarga”; a Cuglieri localita’ “Rocca Freari”; a San Basilio localita’ “Perdu Orru'”; a Mogoro in localita’ “Scalittas”; a Sorgono, in localita’ “Br.cu su Mulloni”; in agro di Serri localita’ “S. Lucia”; a Sini localita’ “Corona Arrubia”; infine nel Comune di Escalaplano.