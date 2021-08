Sicilia infuocata con punte di +43°C nel Palermitano: oltre 25 incendi nella provincia, case evacuate a Gangi e Balestrate – FOTO

MeteoWeb

Con le temperature elevate ormai da giorni, gli incendi non danno tregua alla Sicilia, alimentati anche dal vento che soffia sull’isola. Oltre 25 roghi sono attivi in questo momento in provincia di Palermo. Nel capoluogo, si registra una temperatura massima di +41°C oggi; sempre nel Palermitano, +43°C a Lascari, +42°C a Termini Imerese, +41°C a Misilmeri e +40°C a Partinico.

Gli incendi più gravi sono a Gangi e Balestrate: in entrambe le località, le fiamme hanno minacciato le abitazioni e stanno intervenendo i mezzi aerei (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Mezzi aerei in azione anche nella zona di Termini Imerese a Pizzo Belmonte e Monte San Calogero.

A Balestrate, l’incendio è divampato in contrada Sicciarotta. Gli abitanti di alcune villette si sono riversati per strada in preda al panico, quando le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle loro abitazioni. Difficili i soccorsi per via dell’estensione del rogo partito da più punti.

Incendi anche a Campofiorito in contrada Bosco Parrino e nel Monrealese. I Vigili del fuoco e i forestali sono impegnati anche a Montelepre e Belmonte Mezzagno. Al momento tutte le squadre in servizio sono impegnate sui vari fronti.