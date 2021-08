A San Marino ipotesi terza dose eterologa di vaccino per il Green Pass, ma è polemica: “non siamo cavie”

Per ottenere il Green Pass valido in Italia, ai cittadini della Repubblica di San Marino, immunizzati col vaccino russo Sputnik, potrebbe servire una terza dose di vaccino approvato dall’EMA: a dirlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

L’ipotesi terza dose eterologa ha già scatenato polemiche tra i cittadini. Secondo il Corriere:

“Sia nel Palazzo che tra i residenti serpeggia il timore di essere trattati alla stregua di cavie perché di fatto la terza dose non è neppure in uso (per il momento) in Italia. ‘Se poi pensiamo al fatto – mormora qualcuno – che si tratterebbe di una terza dose eterologa è ovvio che il passo non sarà facile’.“