Abruzzo: recuperati 5 giovani escursionisti bloccati sul Gran Sasso, tutti in buone condizioni

I cinque escursionisti rimasti bloccati ieri, a quota 2.400 metri sul Corno Piccolo, sono stati recuperati tutti in buone condizioni.

Erano partiti da Prati di Tivo (TE) per un’escursione, ma in serata sono rimasti bloccati, poco prima di raggiungere la vetta.

Appena hanno realizzato che non sarebbero riusciti a salire in quota, hanno allertato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, coinvolgendo il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Il recupero dei 5, di età tra i 27 e i 42 anni, è avvenuto stamattina all’alba.