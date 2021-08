Alta marea a Venezia, fenomeno raro ad agosto: l’acqua allaga Piazza San Marco – FOTO

MeteoWeb

Torna l’acqua alta a Venezia, un fenomeno raro per il mese di agosto. L’acqua sta entrando in Piazza San Marco, come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto.

Il sistema di paratoie del Mose non è in funzione in quanto viene attivato solo quando il livello dell’acqua raggiunge i 110cm. Stasera invece il picco di marea previsto è di 105cm.

L’evento interesserà fino all’8% della viabilità pedonale e sarà percepibile nelle parti più basse della città (principalmente Piazza San Marco e Rialto). Il livello potrebbe mantenersi attorno ai 100cm in una fascia oraria compresa tra le 21:30 e la mezzanotte, secondo le previsioni del Centro Maree del Comune.