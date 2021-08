Addio al premio Nobel per la Fisica Toshihide Maskawa, aveva 81 anni

MeteoWeb

Addio al fisico giapponese Toshihide Maskawa: è morto il 23 luglio a Kyoto, in Giappone, all’età di 81 anni.

E’ stato insignito del Premio Nobel nel 2008 per la scoperta dell’origine dell’asimmetria come predizione dell’esistenza di almeno 3 famiglie di particelle fondamentali chiamate quark, che ha contribuito a spiegare uno dei fenomeni più importanti in natura.

Maskawa ha condiviso il Nobel per la fisica con il giapponese naturalizzato statunitense Yoichiro Nambu e il giapponese Makoto Kobayashi: i loro studi sono considerati il fondamento della teoria di riferimento della fisica delle particelle, del Modello Standard, che descrive tutte le particelle elementari finora note e tre delle quattro forze fondamentali (le interazioni forti, le elettromagnetiche e le deboli).