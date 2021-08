Maltempo, forti piogge in Lombardia: allagamenti e alberi caduti nel Pavese, fino a 90mm nel Bergamasco

MeteoWeb

Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato il Nord Italia con temporali, grandine e forte vento, non ha risparmiato neanche il Pavese. La zona più colpita è stata la Lomellina, in particolare attorno al comune di Dorno, dove sono caduti 66mm di pioggia. 74mm registrati a Mede, sempre nel Pavese. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per allagamenti di scantinati e piani terra delle abitazioni, oltre che per rimuovere alcuni alberi abbattuti da acqua e vento.

Forti piogge hanno colpito anche il Bergamasco: 87mm a Colere, 61mm a Comun Nuovo, 60mm a Schilpario, 58mm a Costa Volpino, 55mm a Presolana. Per il forte maltempo del pomeriggio, all’Aeroporto di Orio al Serio, sono stati dirottati altrove 14 voli.