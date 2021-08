Allarme incendi in Macedonia del Nord: dichiarato lo stato di emergenza

MeteoWeb

A causa degli incendi boschivi che assediano da giorni il Paese, il governo della Macedonia del Nord ha dichiarato lo stato di emergenza per 30 giorni: vigili del fuoco, militari e forze di sicurezza del Ministero dell’Interno sono impegnati ininterrottamente nella lotta contro roghi attivi in 8 diverse località.

Situazione critica a Pehcevo, nella parte centrale del Paese, dove sono impegnati per il 3° giorni 5 elicotteri, 2 dell’esercito macedone e 3 della Serbia.

Aiuti per contrastare le fiamme sono arrivati anche da Slovenia, Bulgaria, Austria e Commissione Europea.

Al momento risulta una vittima a Staro Nagoricane, nel Nord del Paese.