Allarme “rosso” per gli incendi in Sardegna: roghi favoriti dalle alte temperature, picchi di +44°C tra oggi e domani

MeteoWeb

Oggi in Sardegna il rischio incendi si aggrava: l’allerta della Protezione civile regionale passa da arancione a rossa.

Per tutta la settimana si prevedono temperature massime che supereranno i +37°C, arrivando in alcune zone fino a +44°C tra oggi e domani.

Sul fronte antincendio l’attenzione è di preallarme, considerato che, ad innesco avvenuto, le fiamme si propagherebbero rapidamente, raggiungendo grandi dimensioni.