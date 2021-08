MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha emesso un avviso per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto.

Per quanto riguarda il rischio incendi, per tutta l’isola vale l’allarme rosso, ossia stato di attenzione: pericolosità alta in tutte le province.

Sul fronte del caldo, sarà allarme di livello 3 (rosso) per le città di Palermo e Catania sia il 4 che il 5 agosto, con temperature percepite di +40-41°C.

Di seguito, i dettagli del bollettino.