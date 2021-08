Meteo Sicilia: livello di allerta rosso per alto rischio incendi in 3 province domani, allarme giallo per le temperature a Palermo e Catania

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di domani, sabato 7 agosto. Livello di attenzione (rosso) e pericolosità alta per incendi nelle province di Enna, Palermo e Trapani. Livello di preallerta (arancione) con pericolosità media in tutte le altre province.

Sul fronte temperature, livello 1 (giallo) nelle città di Palermo e Catania domani, sabato 7 agosto; il livello passa a 2 domenica 8.

Di seguito, i dettagli del bollettino.