Meteo Sicilia, prevista lieve attenuazione del caldo nelle prossime 24 ore: ancora allerta rossa per incendi

Rimane alto il rischio di incendi in Sicilia per la giornata di domani, giovedì 5 agosto. Secondo l’avviso pubblicato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, è allarme rosso (livello di attenzione) con pericolosità alta in tutte le province, tranne 4 (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani), dove vale il livello di preallerta (arancione) con pericolosità media.

Per quanto riguarda il caldo, è prevista una lieve attenuazione delle temperature nelle prossime 24 ore sull’isola. Tuttavia, per la città di Catania rimane l’allerta è di livello 3 (rosso).

Di seguito, i dettagli del bollettino.