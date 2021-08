Allerta Meteo a Milano: domani codice giallo per temporali forti

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato a partire da domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12 un’allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali forti sull’area di Milano. Il Comune di Milano comunica in una nota di essere “pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire”.