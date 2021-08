Allerta Meteo Campania: rovesci e temporali, codice giallo dalla mezzanotte alle 14 di domani

MeteoWeb

Sulla Campania è in atto un’elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate: i fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi.

Tenendo conto della fragilità di alcune aree connessa alle recenti precipitazioni, la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo con criticità idrogeologica codice giallo sulle seguenti zone: 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

A partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani si prevedono rovesci e temporali soprattutto sul settore costiero, con possibili raffiche di vento. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulmini, possibili grandinate.