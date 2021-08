Allerta Meteo della Protezione Civile, in arrivo temporali e grandinate al Nord-Ovest: allarme arancione in Lombardia – MAPPE e BOLLETTINI

MeteoWeb

Una saccatura di origine atlantica si protende dal Mare del Nord fino alla Penisola Iberica, determinando correnti in quota sud-occidentali sulle regioni settentrionali italiane. Tale configurazione produrra’ nella giornata di domani una spiccata instabilita’ atmosferica, a iniziare dai settori di Nord-Ovest, con attivita’ temporalesca anche intensa.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo pomeriggio di domani precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e gia’ corso e’ stata poi valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sull’intero territorio del Piemonte e su alcuni settori lombardi.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 agosto 2021

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di alta pianura occidentale della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini, prealpini e localmente di pianura del Veneto, Friuli Venezia Gulia, Liguria di Levante e alta Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte molto elevate sui settori ionici e sulla Sicilia.

Venti: forti dai quadranti occidentali sui crinali appenninici di Lazio meridionale, Abruzzo meridionale, Molise, Campania e Basilicata; localmente forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano.

Mari: molto mosso il Canale di Sardegna; localmente molto mosso il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 agosto 2021

Precipitazioni:

– sparse, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di alta pianura occidentale della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia e Liguria centro-orientale, con quantitativi cumulati molto elevati sui settori alpini e su quelli pedemontani occidentali della Lombardia, elevati sui restanti settori citati della Lombardia e sulle zone pedemontane e pianeggianti del Piemonte settentrionale, generalmente moderati sui restanti settori;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Liguria e Lombardia e su Valle d’Aosta e settori di pianura occidentale del Veneto, in estensione serale ad alta Toscana e settori occidentali dell’Emilia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime da elevate a molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, elevate su Campania, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche e settori orientali dell’Emilia Romagna.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte specie nella seconda parte della giornata, sui settori appenninici di Molise e regioni meridionali della penisola e sui rilievi della Sicilia; tendenti a forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di burrasca in serata su quello ligure e tosco-emiliano.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 agosto 2021

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini di Lombardia orientale e su Trentino Alto Adige, settori alpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia orientale e Veneto e su Ubria sud-orientale e zone interne del Lazio, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, fino a molto elevate su zone ioniche, Puglia meridionale e Sicilia centro-orientale.

Venti: da forti a burrasca occidentali o sud-occidentali sulle coste toscane a nord dell’Elba e sulla Sardegna settentrionale; da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sui settori appenninici di Molise e regioni meridionali della penisola e sui rilievi della Sicilia, con forti raffiche di caduta sul versante ionico di Basilicata e Calabria; tendenti a forti nord-occidentali dalla serata sulla Puglia meridionale; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, in attenuazione; localmente forti nord-occidentali sui settori costieri di Lazio e Campania.

Mari: molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato al largo e a ridosso delle coste toscane; tendenti a molto mossi il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centrale e dal pomeriggio il Tirreno meridionale prospiciente le coste della Campania e lo Ionio.

