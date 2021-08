Allerta Meteo in Cina: rischio forti piogge e trombe d’aria

MeteoWeb

Il National Meteorological Center cinese ha diramato un’allerta meteo per forti piogge e trombe d’aria in alcune aree del Paese: dalle 8 di stamattina alle 8 di domani ora locale, sono attesi temporali, forti venti e grandine in alcune province tra cui l’Heilongjiang, il Liaoning, lo Shandong, l’Henan, l’Anhui e lo Jiangsu.

Sono previste forti precipitazioni in alcune zone dell’Heilongjiang, di Jilin, del Liaoning, dello Shandong, dell’Henan, dell’Anhui, dello Jiangsu, dello Zhejiang, del Fujian, dello Yunnan, del Guangxi, del Guangdong, dell’Hainan, di Taiwan e di Shanghai.

Alcune aree di queste regioni potrebbero ricevere oltre 70 mm di precipitazioni in un’ora.