Allerta Meteo in Veneto, criticità idrogeologica per temporali fino a stasera: non si escludono fenomeni forti

Nella giornata di domenica, una ondulazione ciclonica a nord dell’arco alpino interesserà marginalmente il Veneto, soprattutto la parte montana. Questo fatto, unito alla presenza di una massa d’aria calda e molto umida sulla regione, determinerà una fase di instabilità tra le ore centrali e la serata odierne, con dei rovesci e temporali da locali a sparsi, più probabili sulle zone montane e pedemontane. Non si esclude qualche fenomeno localmente intenso (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento), in particolare sulle zone montane e pedemontane centro orientali (Vicentino, Bellunese, Trevigiano). Nel corso della serata probabile cessazione dei fenomeni. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, stabilendo dalle 13 alle 22 di oggi, lo stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR).