Allerta Meteo Lombardia: codice giallo a Milano, attivato monitoraggio

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo codice giallo (ordinario) per la serata di oggi, domenica 15 agosto, a partire dalle ore 21, per il rischio di fenomeni temporaleschi.

Il Comune di Milano ha attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia locale e di MM.