Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate sulla costa centro-settentrionale e per l’arcipelago

La Sala operativa unificata della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un nuovo bollettino, con codice giallo, per vento e mareggiate: nella regione è prevista ancora instabilità, con possibili temporali e precipitazioni isolate, e rinforzo dei venti di libeccio.

Le zone maggiormente interessate sono quelle del litorale centro-settentrionale e dell’arcipelago a nord della Capraia. I forti venti di libeccio saranno in attenuazione dalla mezzanotte di oggi, mentre il codice giallo per mareggiate resta in vigore fino alle 12 di domani, lunedì 2 agosto.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.