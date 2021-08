Alligatore strappa il braccio di un uomo nelle acque alluvionali dell’uragano Ida e lo lascia privo di sensi: perse le tracce di un 71enne in Louisiana

MeteoWeb

Un alligatore ha strappato il braccio di un uomo che stava camminando nelle acque alluvionali lasciate dall’uragano Ida a Slidell, sobborgo di New Orleans, in Louisiana. L’uomo, 71 anni, risulta ora disperso. La moglie del 71enne ha dichiarato alle autorità di aver sentito un frastuono intorno a mezzogiorno di ieri, lunedì 30 agosto, ed è uscita fuori, vedendo l’alligatore attaccare il marito.

L’animale ha strappato via un braccio all’uomo, lasciandolo privo di conoscenza, ha raccontato la donna alle autorità. Una volta terminato l’attacco, la donna ha tirato il marito fuori dalle acque alluvionali ed è entrata in casa per prendere il kit di pronto soccorso. Quando ha realizzato la gravità delle ferite riportate dal marito, la donna ha preso la sua canoa ed ha remato per circa 1,5km per chiedere aiuto. Al suo ritorno insieme alle autorità, l’uomo era scomparso. Le autorità hanno utilizzato veicoli e imbarcazioni per cercare l’uomo nell’acqua alta, ma tutti i tentativi sono stati vani.

Le autorità stanno avvisando i residenti a fare attenzione quando camminano nelle aree allagate perché animali come alligatori, orsi neri e serpenti velenosi potrebbero essersi spostati a causa dell’uragano Ida, avvicinandosi alle aree abitate.