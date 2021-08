Alluvioni, allarme ‘veleno’ dal letto dei fiumi: i vecchi sedimenti contengono “bombe chimiche a orologeria”

MeteoWeb

I sedimenti sono considerati la memoria a lungo termine di un fiume. Sono costituiti principalmente da particelle che vengono rimosse dal terreno e alla fine finiscono nei delta dei fiumi o nel mare. Tuttavia, i sedimenti possono anche rimanere stabili per un tempo relativamente lungo e legare gli inquinanti che sono entrati nei fiumi, ad esempio attraverso le acque reflue minerarie o industriali. Di conseguenza, molti dei vecchi sedimenti dei fiumi contengono sostanze inquinanti, una sorta di “bombe chimiche a orologeria” come metalli pesanti o diossine difficili da rompere e composti simili alla diossina.

Durante le inondazioni nelle regioni industriali dell’Europa, del Nord America e dell’Asia, i vecchi sedimenti si possono anche rimescolare a causa delle elevate velocità di flusso. Gli inquinanti in essi contenuti vengono regolarmente rilasciati in un colpo solo e contaminano le aree delle pianure alluvionali. Un team interdisciplinare di scienziati della Goethe University di Francoforte, della RWTH Aachen University, della Canadian University of Saskatchewan e di altri partner, ha raccolto precedenti studi scientifici in un articolo di revisione attuale. In esso, i ricercatori mostrano, sotto la guida del leader del gruppo di ricerca junior di Francoforte Dr. Sarah Crawford e il ricercatore canadese Prof. Markus Brinkmann, quali carichi inquinanti, per esempio, sono stati misurati a seguito di diversi eventi di inondazione, quali sistemi di prova sono stati sviluppati per diversi inquinanti e come si comportano i diversi sedimenti a velocità di flusso elevate. Vengono descritti i pericoli per la produzione di acqua potabile, l’influenza della temperatura sull’assorbimento degli inquinanti da parte dei pesci e i metodi per valutare i costi economici associati alla rimobilizzazione degli inquinanti.

Henner Hollert, professore di tossicologia ambientale alla Goethe University di Francoforte e autore senior della presente pubblicazione è molto preoccupato nonostante la ricerca a lungo termine sull’argomento: “Ho l’impressione che il problema degli inquinanti dei vecchi sedimenti sia molto sottovalutato in Germania e anche in Europa. Ciò può anche essere dovuto al fatto che finora non ci sono stati praticamente studi sulle conseguenze economiche di questo problema, come abbiamo potuto dimostrare. I vecchi sedimenti inquinati sono una bomba ad orologeria che può esplodere ad ogni inondazione. Ora abbiamo bisogno di una buona gestione del fiume a tutti i livelli, che tenga conto non solo dei pericoli immediati per persone, animali e strutture, ma anche delle conseguenze a lungo termine dei siti contaminati nei letti dei fiumi”.

Gli attuali eventi di inondazione estrema in Renania-Palatinato e Renania settentrionale-Vestfalia sono monitorati anche da scienziati dell’Università di Goethe in collaborazione con l’Università di Aachen RWTH, l’Università del Saskatchewan in Canada, il Centro Helmholtz per la ricerca ambientale di Lipsia, l’ISOE – Institute for Social -Ecological Research Research, il Senckenberg Institute, il LOEWE Center for Translational Biodiversity Research e molti altri partner hanno esaminato le conseguenze biologiche, ecotossicologiche, ecologiche, geoscientifiche, idrauliche, ma anche socio-ecologiche ed economiche in un approccio interdisciplinare. Questi studi sono integrati nel nuovo cluster di ricerca RobustNature presso la Goethe University.