Alluvioni e frane in Giappone: almeno quattro i morti

MeteoWeb

Sono almeno quattro le vittime e due i dispersi a causa delle piogge torrenziali che hanno causato colate di fango in Giappone. Come si legge sulla Cnn, tre delle vittime sono a Okaya City, nella prefettura di Nagano; l’altra risulta nella prefettura di Nagasaki, dove a Unzen una donna è stata uccisa da una valanga di fango che ha travolto la sua casa. Due dei suoi familiari sono ancora dispersi, ma non si sono perse le speranze di ritrovarli in vita, ha fatto sapere un funzionario governativo locale, Ai Iwaoka.