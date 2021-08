Alluvioni e frane in Giappone: piogge record, 6 morti tra le prefetture di Nagano e Nagasaki

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che hanno colpito in queste ore il Giappone è salito a 6.

Una frana nella prefettura di Nagano ha provocato la morte di una madre e dei suoi due figli, di 7 e 12 anni, altre 2 persone sono rimaste ferite, 3 sono rimaste illese. Nella stessa prefettura, 2 donne anziane sono state trovate lungo un canale e successivamente dichiarate morte. Nella prefettura di Nagasaki, sull’isola principale sud-occidentale di Kyushu, una donna è morta a causa di una frana.

Ha smesso di piovere in gran parte del Kyushu, ma le autorità hanno avvertito la popolazione sul rischio derivante dalle conseguenze delle intense precipitazioni e dalle frane. Numerosi fiumi in 2 prefetture hanno rotto gli argini.

In diverse prefetture del Paese in un mese sono state misurate 3 volte le precipitazioni normali e sono previste piogge intense anche nei prossimi giorni.