Alluvioni in Cina: piogge torrenziali a Chongqing, oltre 2mila evacuati

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo il sud-ovest della Cina, ed in particolare Chongqing: le intense precipitazioni hanno determinato l’esondazione di quattro fiumi, ed oltre 2mila persone sono state evacuate.

Le stazioni di monitoraggio idrologico di Chongqing hanno rilevato che tra le 8 di ieri e le 8 di stamattina ora locale, 9 distretti e contee sono stati colpiti da diversi temporali e i livelli dell’acqua di 12 fiumi hanno superato il livello di allarme.

Nella contea di Wuxi, oltre 260 negozi sono stati invasi dall’acqua.

Le precipitazioni hanno anche innescato frane e diverse interruzioni del traffico, e in alcune aree rurali è stata colpita la rete elettrica e le telecomunicazioni.

Si prevede che in alcune zone di Chongqing le forti piogge proseguiranno fino a domani.