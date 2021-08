Alluvioni in Tennessee: si aggrava il bilancio delle inondazioni record, almeno 21 morti e 20 dispersi

MeteoWeb

Le gravissime inondazioni seguite a piogge record in Tennessee hanno provocato almeno 21 morti e 20 dispersi, tra cui anche bambini: lo hanno annunciato i funzionari locali. La sola cittadina di 4.500 persone di Waverly piange 20 vittime.

Sabato scorso lo Stato USA è stato colpito dalle piogge descritte come “storiche” dai servizi meteorologici locali, con 38 cm di precipitazioni, che hanno innescato inondazioni.

Sono state spazzate via autostrade, ponti, strade di campagna e centinaia di case, e interruzioni di corrente hanno colpito migliaia di persone.

Nella contea di Humphreys è stato battuto il record di precipitazioni di 24 ore per il Tennessee, secondo il National Weather Service.