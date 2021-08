Alto Adige, escursionista precipita sul picco Ivigna: ritrovato privo di vita

MeteoWeb

Un escursionista 72enne è stato recuperato privo di vita questa mattina dal soccorso alpino di Merano nella zona del Picco Ivigna, nell’area di Merano 2000. L’allarme era stato lanciato ieri sera dal figlio, quando si è accorso che l’uomo non era tornato a casa. Le ricerche sono state avviate verso l’una di notte. Lo fanno sapere fonti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Merano. Questa mattina intorno alle 8 una vasta ricerca ha portato al rinvenimento del corpo, individuato grazie al supporto di droni e dell’elicottero di servizio. L’uomo è probabilmente morto sul colpo, in seguito a una caduta di decine di metri. L’uomo era partito ieri mattino e, fanno sapere dal soccorso alpino della Gdf, stava percorrendo un sentiero non battuto.