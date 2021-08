Meteo, Alto Adriatico bollente: temperature di +30-31°C nel Golfo di Trieste e nel Golfo di Venezia a Ferragosto

MeteoWeb

Temperature molto anomale si registrano nel Nord Adriatico. In particolare, per domenica 15 agosto, sono previsti valori diffusi di +31°C a 1 metro di profondità nel Golfo di Venezia, in una vasta area tra le lagune e l’Istria. Previsti tra i +29°C ed i +30°C nel Golfo di Trieste; relativamente meglio verso il Quarnero e la Dalmazia e a sud della foce del Po. La temperatura media per il mese di agosto nell’Adriatico è di +25-26°C.

La prima mappa rappresenta la temperatura superficiale registrata il 4 giugno 2021 nell’Alto Adriatico. La mappa in alto, invece, mostra la situazione attuale, con l’incremento di temperatura previsto per la giornata di Ferragosto.