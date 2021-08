Incendi, dopo 4 giorni ancora fiamme nel bosco di Gravina in Puglia: il fuoco riprende vigore, oltre 1.000 ettari in fumo – FOTO

MeteoWeb

Dopo quattro giorni, il bosco Difesa Grande a Gravina in Puglia, sulla Murgia barese, brucia ancora. “Nel primo pomeriggio di oggi – fa sapere il Comune – l’incendio che da qualche giorno interessa il bosco, e che nella serata di sabato era stato circoscritto, ha ripreso vigore, spinto dal vento e favorito dalle temperature torride. Valicata la linea lungo la quale, come trincea, erano attestati vigili del fuoco e personale Arif, le fiamme hanno assalito altre aree verdi di Difesa Grande“.

Si lavora adesso nel cuore del bosco, nel tentativo di fermare l’avanzata del fuoco. E’ ripresa l’attivita’ dei mezzi aerei, con un Canadair, e sono al lavoro sul campo anche Polizia locale, carabinieri Forestali e Protezione civile comunale. Il rogo e’ scoppiato mercoledi’ sera, probabilmente partito dall’accensione incauta di stoppie su terreni privati. La superficie bruciata ha superato i mille ettari di superficie bruciata (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Quella di Gravina e’ la situazione piu’ difficile che vigili del fuoco, Arif, Protezione civile e carabinieri Forestali, con l’aiuto di Canadair, stanno fronteggiando nelle ultime ore in Puglia, dove sono pero’ attivi anche altri focolai dal Salento al Gargano. I vigili del fuoco, per far fronte alle diverse e numerose situazioni di incendi diffusi su tutto il territorio regionale, hanno chiesto anche supporto di uomini e mezzi ad altre regioni italiane.