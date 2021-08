Ansia e depressione, il phubbing è un campanello d’allarme: cos’è la condizione causata dagli smartphone

MeteoWeb

Sei stato colpito da phubbing? Non è semplice rispondere a questa domanda, ma per saperlo è necessario comprendere in cosa consista questo modo di agire, la cui definizione è stata creata ad hoc qualche anno fa. Innanzitutto, un phubber è una persona che snobba regolarmente i propri amici per guardare lo smartphone. Si tratta di individui che, secondo gli psicologi, hanno maggiori probabilità di essere socialmente ansiose e depresse rispetto agli altri.

Molti di noi, in verità, sono colpevoli di guardare i telefoni in compagnia dei propri cari. Ora, uno studio rivela che i cosiddetti “phubbers” che usano il telefono ignorando i loro amici hanno maggiori probabilità di avere determinati problemi di salute mentale. I ricercatori hanno scoperto che le persone depresse tendono, in presenza dei loro amici, a divenire più frequentemente phubbers, sia in una situazione sociale come in un pub o in un caffè, sia in una situazione privata. Inoltre, anche le persone socialmente ansiose che potrebbero preferire le interazioni sociali online alla comunicazione faccia a faccia, mostrano maggiori comportamenti da phubbing, precisano gli autori.

Sebbene studi precedenti abbiano esaminato il phubbing in diversi contesti relazionali, come tra una fidanzata e un fidanzato o genitori e figli, si sa poco del phubbing tra amici. Lo studio è stato condotto da Juhyung Sun, attualmente dottorando presso l’Università dell’Oklahoma, che è rimasto colpito dalla quantità di phubbing nelle interazioni quotidiane. “Ho osservato che troppe persone usano i loro telefoni mentre sono seduti con i loro amici al bar, a qualsiasi ora di pranzo, indipendentemente dal tipo di relazione“, ha spiegato. “Le persone sono molto sensibili alle notifiche. Ad ogni ronzio o suono, guardiamo consapevolmente o inconsciamente i nostri telefoni”. Per lo studio, i ricercatori hanno reclutato 472 studenti universitari con un’età media di 19 anni.

Ai partecipanti è stato chiesto di indicare la durata e i modelli di utilizzo dell’uso quotidiano dello smartphone (da meno di 10 minuti a più di cinque ore) e per cosa usavano di più il telefono (come messaggi di testo, chiamate, giochi o scattare foto). Il phubbing degli amici è stato determinato utilizzando una versione modificata della Generic Scale of Phubbing sviluppata nel 2018. Nel frattempo, il Center for Epidemiological Studies Depression Scale (scala CES-D) sviluppato da Radloff (1977) è stato progettato per misurare i livelli di depressione. Anche l’ansia sociale, la gradevolezza, l’essere nevrotici e la soddisfazione dell’amicizia sono state valutate utilizzando questionari a più scale. I risultati hanno mostrato che quelli con livelli più alti di depressione, ansia sociale e nevrosi erano significativamente correlati a un maggiore comportamento phubbing. Inoltre, maggiori livelli di phubbing degli amici hanno portato a livelli inferiori di soddisfazione dell’amicizia.

Nel frattempo, la gradevolezza – uno dei cinque grandi tratti della personalità – era negativamente correlata al phubbing degli amici. La gradevolezza è un tratto della personalità che può essere descritto come collaborativo, educato, gentile e amichevole, quindi non è stata una sorpresa che fosse collegato a bassi livelli di phubbing. “Nelle conversazioni faccia a faccia, le persone con alti livelli di gradevolezza considerano il comportamento del phubbing scortese e scortese con i loro interlocutori”, ha detto Sun. I ricercatori hanno anche affermato che il phubbing è più probabile in presenza di tre o più persone. “È ironico che mentre così tante persone credono che il comportamento di phubbing sia maleducato, lo mettono comunque in pratica“, ha detto Sun.

Se pensi di essere un phubber, disabilitare o capovolgere un telefono può indicare una dimostrazione di rispetto per una situazione e concentrarsi su una persona, secondo Sun. “Anche questo è un segnale: sto ascoltando quello che stai dicendo, questo incontro è importante e mi sto concentrando su di te“, ha aggiunto. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Behavior & Information Technology, indica una serie di comportamenti da valutare per comprendere se si è dei phubbers: