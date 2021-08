Apocalisse negli USA: Greenville distrutta dal fuoco alimentato dal vento, un’intera città in cenere [FOTO & VIDEO]

MeteoWeb

Scene spettrali quelle che giungono da Greenville, negli Stati Uniti: la città è completamente bruciata. Restano solo macerie e cenere. Un violento incendio boschivo ha distrutto il luogo in brevissimo tempo. I vigili del fuoco nella giornata di oggi hanno combattuto forti venti e condizioni di siccità che hanno causato l’esplosione di diversi incendi boschivi nella California settentrionale, distruggendo vaste aree del centro di Greenville e case vicino a Colfax.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno affrontato più fronti mentre cercavano di proteggere le comunità sul percorso delle fiamme espandendo anche le zone di evacuazione. L’incendio di Dixie – ora un mostro 361.812 acri – ha devastato la città di Greenville nella contea di Plumas e i vigili del fuoco sono ancora impegnati per difendere le comunità vicine da un destino simile. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, il fuoco si è riversato su un sistema stradale a tornanti nella città, ha riferito Jake Cagle, capo della sezione operativa per il fuoco. L’incendio ha investito intere file di edifici e automobili nel centro di Greenville, causando distruzione e devastazione.

“Abbiamo fatto tutto il possibile“, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Mitch Matlow. “Ma a volte non basta“. Gli equipaggi stanno ancora valutando i danni, ma si ritiene che tre quarti delle strutture della città siano stati consumati dalle fiamme, ha riferito giovedì la portavoce dei vigili del fuoco Serena Baker. I vigili del fuoco hanno detto di aver combattuto l’incendio all’interno della città per ore e le persone sono fuggite all’avvicinarsi delle fiamme. “Sembra una zona di guerra là fuori“, ha detto una residente, riferendo di aver visto il fuoco spazzare gli alberi e far esplodere i serbatoi di propano.

La casa di un’altra donna è andata in fiamme, completamente distrutta insieme ad insostituibili cimeli di famiglia e a tutti i beni della famiglia. “È come perdere una persona cara. Come la morte di una persona cara“, ha la donna. La sensazione generale è stata di “shock. Semplicemente scioccante“, ha detto Kevin Goss, supervisore della contea di Plumas e imprenditore locale.