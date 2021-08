Archeologia: trovato un importante campo di caccia dei Neanderthal nella penisola iberica

MeteoWeb

L’estinzione dei Neanderthal è stata oggetto di dibattito per molti anni. Nuove scoperte, cronologie migliori e prove genomiche hanno aiutato molto a chiarire alcune questioni. Questa evidenza suggerisce che i Neanderthal si siano estinti circa 40.000-37.000 anni anni fa, dopo un periodo di coesistenza con l’Homo sapiens di diversi millenni, coinvolgendo interazioni biologiche e culturali tra i due gruppi. Tuttavia, la maggior parte di queste prove si riferisce all’Eurasia occidentale e recenti lavori in Asia centrale e in Siberia hanno dimostrato che esiste una notevole variazione locale. L’Asia sudoccidentale, nonostante abbia un numero significativo di resti di Neanderthal, non ha giocato un ruolo importante nel dibattito sull’estinzione.

Ora, sono giunte altre importanti scoperte in merito ai Neanderthal. Circa 76 mila anni fa, nel sito archeologico noto come Navalmaìllo Rock Shelter, a Pinilla del Valle, nella comunità autonoma di Madrid, i Neanderthal cacciavano principalmente grandi bovidi e cervidi. A ricostruire il quadro preistorico uno studio, riportato sulla rivista Quaternary Science Reviews, condotto dagli scienziati del Centro Nacional de Investigaciòn sobre l’Evoluciòn Humana (CENIEH), che hanno analizzato la tafonomia, la formazione dei fossili, e i ritrovamenti del luogo. Il team, guidato da Abel Moclàn, ha utilizzato strumenti statistici all’avanguardia, scoprendo che la grotta spagnola veniva utilizzato dagli ominidi come tappa intermedia tra il luogo in cui catturavano le loro prede e quello in cui si consumava il pasto finale.

L’area archeologica in questione copre oltre 300 metri quadrati, spiegano gli autori, e potrebbe diventare il più esteso accampamento di Neanderthal della regione iberica. “Siamo stati in grado di dimostrare con un alto grado di sicurezza che i Neanderthal di Navalmaìllo cacciavano principalmente grandi bovidi e cervidi – precisa il ricercatore – le prede venivano lavorate nella grotta, ma consumate da altre parti. Questo punto è molto interessante, perché si tratta di un comportamento che è stato identificato in pochissimi siti nella penisola iberica“.