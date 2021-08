Biotissine marine nelle cozze, scatta il richiamo del Ministero: pericolo per la salute, “non consumare neanche cotte”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Mitili o Cozze, denominazione di vendita Mytilus Galloprovincialis, prodotte e confezionate da Società Agricola Angelo Mancin. Il lotto di produzione ritirato è il n° 16/08/2021, commercializzato in unità di vendita da 5 kg.

Il richiamo si è reso necessario per rischio chimico, dopo che è stata rilevata la presenza di biotossine marine DSP oltre i limiti di legge. Nella avvertenze del modulo di richiamo si legge “Non consumare il prodotto anche se cotto“. Le biotossine marine, infatti, possono resistere anche alle alte temperature rendendo l’alimento pericoloso per la salute dei consumatori.