Boom senza precedenti di richiami di alimenti dai supermercati: l’ossido di etilene sta contaminando migliaia di prodotti

MeteoWeb

Da oltre un anno, ormai, il Ministero della Salute e le catene di supermercati stanno comunicando tramite i loro siti web i richiami di numerosi prodotti contaminati da ossido di etilene, una sostanza inodore e incolore. E’ in genere presente in numerose materie prime utilizzate per alimenti confezionati, ma la quantità presente deve rispettare i limiti stabiliti dalla legge. Dallo scorso anno, però, sono sempre più numerosi i richiami di prodotti per i quali questi limiti vengono nettamente superati, a causa di materie prime provenienti dall’India e contaminati dalla sostanza.

L’inalazione e l’esposizione prolungata per alcuni minuti all’ossido di etilene può provocare mal di testa e confusione seguiti da convulsioni, fino a colpi apoplettici e coma nel caso di un’esposizione più prolungata.

I principali richiami alimentari sono riportati nella nostra apposita sezione. Tra ieri e oggi i prodotti richiamati dal Ministero sono stati numerosi e di uso molto comune, eccoli di seguito:

YOGURT INTERO AL PISTACCHIO 2 x 125g, marchio Carrefour, lotto di produzione: 29.07.21+13/20/26.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita: 2 x 125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

2 x 125g, marchio Carrefour, lotto di produzione: 29.07.21+13/20/26.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita: 2 x 125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT INTERO AL PISTACCHIO E MANDORLA 150g, marchio Carrefour, lotto di produzione: 18/20/23/31.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 150g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

150g, marchio Carrefour, lotto di produzione: 18/20/23/31.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 150g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT MAGRO ALLA FRAGOLA 2x125g, marchio Esselunga, lotto di produzione: 04.08.21 + 12.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo:

presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

2x125g, marchio Esselunga, lotto di produzione: 04.08.21 + 12.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT MAGRO ALLA FRAGOLA 8x125g, marchio Esselunga, lotto di produzione: 02.08.21+08.08.21+15.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 8x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

8x125g, marchio Esselunga, lotto di produzione: 02.08.21+08.08.21+15.08.21; nome del produttore: LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop. Descrizione peso/volume unità di vendita 8x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT MAGRO TE VERDE/ZENZERO 2x125g, marchio MILA, lotto di produzione: 01.08.21+17.08.21+25.08.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

2x125g, marchio MILA, lotto di produzione: 01.08.21+17.08.21+25.08.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT MAGRO TE VERDE/ZENZERO 2x125g, marchio MILA, ltto di produzione: 01.08.21+17.08.21+25.08.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

2x125g, marchio MILA, ltto di produzione: 01.08.21+17.08.21+25.08.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 2x125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT MAGRO AL PISTACCHIO 2 x 125g marchio Milk, lotto di produzione: 10/18/31.08.21 + 07.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita: 2 x 125g. Motivo del richiamo:

presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

2 x 125g marchio Milk, lotto di produzione: 10/18/31.08.21 + 07.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita: 2 x 125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT INTERO AL PISTACCHIO 8 x 125g marchio Milk, lotto di produzione: 01/08/15/22/29.08.21+05.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita: 8 x 125g. Motivo del richiamo:

presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

8 x 125g marchio Milk, lotto di produzione: 01/08/15/22/29.08.21+05.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita: 8 x 125g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). YOGURT INTERO AL PISTACCHIO CON GRANELLA DI NOCCIOLA 150g, marchio Bontanova. Lotto di produzione: 31.08.21+06.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 150g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).

150g, marchio Bontanova. Lotto di produzione: 31.08.21+06.09.21. Descrizione peso/volume unità di vendita 150g. Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). Bisfrolla con confettura di mora rossa e mirtilli nero , marchio Confiserie Firenze, commercializzato da LIDL Italia srl, lotto n° 1L057, data di scadenza 30/09/2021. Ritiro per presenza di ossido di etilene in un ingrediente.

, marchio Confiserie Firenze, commercializzato da LIDL Italia srl, lotto n° 1L057, data di scadenza 30/09/2021. Ritiro per presenza di ossido di etilene in un ingrediente. Torta di Mele – Dolci del Castello, venduta in confezioni da 400 gr. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente“. Numeri dei lotti ritirati: 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180; Scadenza: 30/09/21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22.

venduta in confezioni da 400 gr. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente“. Numeri dei lotti ritirati: 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180; Scadenza: 30/09/21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22. Torta croccante con mirtilli e more – Dolci del Castello , lotto di produzione1L169, scadenza 30/01/20. Motivo del richiamo: presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sopra indicati.

, lotto di produzione1L169, scadenza 30/01/20. Motivo del richiamo: presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sopra indicati. Torta ai frutti di bosco – Dolci al Castello , lotto di produzione 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180, data di scadenza 21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22, venduto in unità di peso 400 grammi.

, lotto di produzione 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180, data di scadenza 21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22, venduto in unità di peso 400 grammi. Torta ai frutti di bosco , marchio La Dolce, lotto di produzione 1L075-1L092-1L124-1L125-1L148-1L180-1L202, data di scadenza 30/09/21- 3010/21- 15/11/21- 30/11/21- 15/12/21- 15/01/22 – 30/01/22, venduto in unità di peso da 400 grammi.

, marchio La Dolce, lotto di produzione 1L075-1L092-1L124-1L125-1L148-1L180-1L202, data di scadenza 30/09/21- 3010/21- 15/11/21- 30/11/21- 15/12/21- 15/01/22 – 30/01/22, venduto in unità di peso da 400 grammi. Bisfrolline con marmellata al limone , Marchio Valdenza. Lotto di produzione. Data di scadenza o 30/11/2021-15/12/2021 15/01/2022 – 15/02/2022, venduto in confezioni da 200 grammi.

, Marchio Valdenza. Lotto di produzione. Data di scadenza o 30/11/2021-15/12/2021 15/01/2022 – 15/02/2022, venduto in confezioni da 200 grammi. Frolline con scorzette e marmellata di limone , marchio La Dolce. Lotto di produzione 1L085, prodotto da Valdenza. Scadenza 30/10/2021, venduto in unità di peso da 200 grammi.

, marchio La Dolce. Lotto di produzione 1L085, prodotto da Valdenza. Scadenza 30/10/2021, venduto in unità di peso da 200 grammi. Frolline con confettura di more rosse e mirtilli neri , marchio La Dolce. Lotti 1L064 – 1L085 – 1L127 – 1L154 – 1L183, prodotto da Valdenza, scadenza 15/10/21 – 30/10/21 – 5/12/21 – 15/01/22 – 15/02/22, venduto in unità di peso da 200 grammi.

, marchio La Dolce. Lotti 1L064 – 1L085 – 1L127 – 1L154 – 1L183, prodotto da Valdenza, scadenza 15/10/21 – 30/10/21 – 5/12/21 – 15/01/22 – 15/02/22, venduto in unità di peso da 200 grammi. Merendine con confettura di mora rossa e mirtillo nero, denominazione legale di vendita “Bisfrolline con Mirtillo e Mora Confezione 200g” commercializzate e prodotte da Dolciaria Val d’Enza S.p.A. nello stabilimento di Via del Conchello 43 a Canossa, in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza, lotti interessati sono i seguenti: 1L064-1L113-1L127-1L155-1L183, con data di scadenza o termine minimo di conservazione, rispettivamente: 15/10/21-30/11/21-15/12/21-15/01/22-15/02/22.

Tutti i prodotti sono stati richiamati per via della presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto indicati. Chiunque fosse già in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto di cui sopra, è pregato di non consumarli e di restituirli al punto vendita. Analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere consumati tranquillamente.