Calabria: lo spettacolo meraviglioso di delfini e tartarughe al largo della Costa Viola [VIDEO]

Gli incendi che da giorni flagellano la Calabria hanno ridotto in cenere diversi territori, ma la bellezza della natura incontaminata di una regione dai mille volti non passa inosservata. Nei VIDEO che vi proponiamo di seguito, girati da Federica Morabito, è possibile ammirare il bellissimo spettacolo di delfini e tartarughe al largo della Costa Viola, tra Bagnara e Palmi, in zona Sant’Elia. Uno spettacolo straordinario che ha lasciato sbalordite le persone che hanno potuto ammirarlo a bordo di imbarcazioni.