Caldo, allerta a Cagliari: da domani aumentano le temperature, alto pericolo incendi

MeteoWeb

E’ stata breve la tregua dal caldo dovuta maestrale che ha soffiato da lunedì sulla Sardegna. Da domani le temperature massime tenderanno ad aumentare e per sabato è stata lanciata una nuova allerta per le ondate di calore. In particolare il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino per il 21 agosto, che interessera’ Cagliari: allerta di colore giallo con temperature previste sino a 38 gradi. Resta, invece, “alto” il pericolo di incendio anche per venerdì’ 20: l’allerta arancione riguarda il campidano di Cagliari dove l’attenzione e’ stata rinforzata.